Bis zum Dienstag durfte Dominik Claus mit seinem Verein, der SG BBM Bietigheim auf den erneuten Aufstieg in die Handball-Bundesliga hoffen. Daraus wird nichts. Wegen der Corona-Pandemie ist die Zweitligasaison beendet. Der 24 Jahre alte ehemalige Spieler der Eulen Ludwigshafen hat dennoch Pläne.

Dominik Claus sieht die Situation realistisch. Während der eine oder andere Kollege in der Liga noch auf eine Fortsetzung des Spielbetriebes ab dem 16. Mai gehofft hatte, war der Linkshänder, der in der dritten Saison das Trikot des Handball-Zweitligisten SG BBM Bietigheim trägt, schon fast sicher, dass es zu einem Abbruch kommen wird. „Wir haben derzeit größere Sorgen im Land als die Fortsetzung des Spielbetriebes“, sagt Claus. Er bleibt auch nach dem vorzeitigen Ende der Saison 2020/21 gelassen. Das überrascht. Denn Claus gilt als besonders ehrgeizig und zielstrebig. Er hatte nach dem Abstieg aus der Ersten Liga die sofortige Rückkehr ins Handball-Oberhaus im Visier.

Der Lehramtsstudent weiß, dass in der derzeitigen Krise zwar der Sport nicht nebensächlich, aber in der Prioritätenliste ein Stück nach hinten gerückt ist. Claus hatte mit der SG BBM Bietigheim auf dem dritten Platz noch die Aussicht, in die höchste Spielklasse zurückzukehren. Zwei Zähler fehlten seiner Mannschaft. „Die Chance, dass wir es noch geschafft hätten, war da. Jetzt ist es nun mal so. Dann in der kommenden Spielzeit auf ein Neues“, sagt Claus.

Das bedeutet für den früheren Kapitän der U19- und U21-Nationalmannschaft, dass er vorerst nicht so schnell an seinen Zweitwohnsitz in Bietigheim zurückkehren wird. Seit über vier Wochen ist er inzwischen wieder in Waldsee. Dort hält er sich auf Abruf für das erste Training fit. Tägliche Dauerläufe sind ebenso wie das tägliche Krafttraining für ihn ein Muss. Dafür hat er auch einen individuellen Trainingsplan seines isländischen Trainers Hannes Jon Jónsson erhalten. Daran hält er sich.

Ohne Training geht es für ihn nicht. Gerade nach schweren Verletzungen in den vergangenen Jahren ist es aktuell ein Art Prävention, um fit zu bleiben. Dafür hat er in seiner Wohnung die Voraussetzungen für das Heimtraining geschaffen. Im Obergeschoss befindet sich sein Kraftraum, so dass er nach der Schließung der Fitnessstudios seine Krafteinheiten ausführen kann. „Ich hätte nicht gedacht, dass es mal so weit kommt, dass ich von heute auf Morgen nur noch zu Hause trainieren muss“, sagt Claus.

Mit der Aussetzung des Spielbetriebes fiel ihm auch „nicht die Decke auf den Kopf“. Im Gegenteil: Er denkt positiv. Es ist eine Phase, die er auch nutzt, um ohne Zeitdruck zu leben. Frühestens Mitte Juni dürfte er seine Kameraden wiedersehen, wenn die Saisonvorbereitung eingeleitet wird. Noch befindet er sich bis zum 30. Juni aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten in Bietigheim in Kurzarbeit. Eine Maßnahme, die Claus nach eigener Aussage gemeinsam mit allen Teamkollegen akzeptiert hat. „So halten wir alle zusammen und helfen ein Stück weit dem Verein, wirtschaftlich die Krise zu bewältigen“, erklärt der ehemalige Spieler der Eulen Ludwigshafen.

Er will nicht jammern, versucht ohne den geliebten Leistungssport positiv zu denken: „Ich habe erstmals seit Jahren keinen Termindruck wegen Training, Spielen und meines Studiums.“ Dennoch vernachlässige er keinesfalls sein Studium für das Lehramt an Gymnasien an der Universität Stuttgart in den Fächern Deutsch und Sport. „Ich bin derzeit für einen Leistungssportler gut im Plan“, sagt Claus. Spätestens 2022 möchte er den Bachelor in der Tasche haben, um dann den nächsten Schritt in Richtung Master zu machen.

Im Vordergrund bleibt aber der Handball. Denn sein Ziel hat er noch nicht erreicht. Dominik Claus strebt mit der SG BBM Bietigheim die Rückkehr ins Handball-Oberhaus an und will sich in der höchsten Spielklasse etablieren.