Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fußball-Oberligist FC Arminia Ludwigshafen schwebt nach dem 3:3 in Diefflen weiter auf Wolke sieben. In der Liga ist das Team noch unbesiegt und in Morlautern ins Achtelfinale des Verbandspokals eingezogen. In beiden Partien war Torwart Peter Klug der Rückhalt und trug maßgeblich zum Erfolg bei. Am Samstag, 14.30 Uhr, erwartet der FCA Hertha Wiesbach.

Zehn Spiele ist der FCA in der Oberliga ohne Niederlage. Damit hat das Team in dieser Liga seinen eigenen Rekord eingestellt. Nur in der Serie 2011/12, also im ersten Oberliga-Jahr, blieb die Arminia