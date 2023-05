Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am getreuesten unter den Buchhandlungen der Region bilden die Jahresbestsellerliste die Thalia-Filialen in der Ludwigshafener Rheingalerie und auf den Mannheimer Planken ab. Die beiden in Deutschland am häufigsten verkauften Bücher des Jahres 2020 waren nämlich Sebastian Fitzeks Psychothriller „Der Heimweg“, der die Belletristik-Sparte des vergangenen Jahres anführt, und Barack Obamas Memoiren „Ein verheißenes Land“, die in der Abteilung Sachbuch an der Spitze stehen. Die beiden Bücher führen auch die Dezember-Bestsellerlisten in den zwei umsatzstärksten Buchhandlungen der Region an.

Sebastian Fitzeks „Der Heimweg“ wurde von der Verlagsgruppe Droemer Knaur als „sein bisher düsterster“ Psychothriller beworben. Erschienen