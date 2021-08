Andreas Reckenthäler ist nicht mehr Trainer des Oberligisten VTV Mundenheim. Der 38 Jahre alte Familienvater kann aus beruflichen Gründen dieses Amt nicht mehr ausüben. Drei Jahre war Coach der VTV. Er formte aus dem Team eine Spitzenmannschaft. „Es ist traurig, dass es jetzt so endet“, sagt er. Er freut sich aber über seinen Nachfolger.

„Es war eine Entscheidung, die ich nicht mit meinem Herzen, sondern mit meinem Kopf getroffen habe“, erklärte Reckenthäler den Rückzug aus eigenem Entschluss. Sein berufliches Umfeld habe sich in Richtung Karlsruhe verschoben, erklärte der Leiter der Geschäftsstelle eines Versicherungskonzerns. So könne er den Aufwand, den er von sich selbst auch als Trainer einfordert, nicht mehr leisten. „Ich muss Rücksicht auf meinen Körper und auf meine Familie nehmen“, erklärte der 38-Jährige. Man hört ihm dabei an, wie schwer ihm dieser Schritt gefallen ist. „Ich habe eine emotionale Bindung zu den VTV und fühle mich mit vielen Leuten im Verein freundschaftlich verbunden.“ Deshalb sei auch seine Entscheidung letztlich ein Freundschaftsdienst gewesen. „Eigentlich war ich Anfang Januar“, also noch vor dem offiziellen Abbruch der Runde, „noch nicht soweit, um diese Entscheidung zu treffen, aber ich wollte dem Verein möglichst viel Zeit für die Suche nach einem Nachfolger lassen.“ Mit der Wahl der Verantwortlichen ist er zufrieden. „Das war die einzig richtige Entscheidung“, betont er.

Sein bisheriger Co-Trainer Steffen Schneider wird die Aufgabe übernehmen. Ihm zur Seite steht André Rebholz als neuer Co-Trainer. Torwarttrainer bleibt Sebastian Kinsler. „Ich wusste, dass Andi sich die Entscheidung überlegen wollte, und Florian Treiber hat mit als Mannschaftsverantwortlicher früh signalisiert, dass er im Fall des Falles das Gespräch mit mir suchen will“, erklärte Schneider. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass Treiber in diesem Fall beim Ur-Mundenheimer durchaus ein offenes Ohr vorfand. Trotzdem habe es nach Reckenthälers Entscheidung, und vorher habe man keine weiteren Gespräche geführt, noch rund zwei Wochen bis zur endgültigen Einigung gedauert. „Ich wollte, dass der Verein mit mir umgeht, wie mit einem Trainer von außerhalb“, sagt Schneider.

Dabei seien weniger Gehaltsvorstellungen ein Thema in den Gesprächen mit Gesamtverein und Handball-GmbH gewesen. „Wir haben über Struktur, Konzept und die künftige Ausrichtung gesprochen“, sagt Schneider. Es gehöre schließlich mehr zu einem Engagement, „als dass jeder weiß, dass die VTV ,mein Verein’ sind“, sagt Schneider.

Tatsächlich blickt er auf eine lange und erfolgreiche Karriere Jugendlicher und Aktiver bei den VTV zurück. Er sammelte nach seinem vorzeitigen Karriereende Erfahrung als Co-Trainer beim Drittligisten TV Hochdorf und war drei Jahre erfolgreicher Übungsleiter beim Pfalzligisten TV Heiligenstein. Von dort ist er vor zwei Jahren auf Grund einer beruflichen Veränderung zu den VTV zurückgekehrt. Schneider war zunächst Aufbereiter der Videoanalyse und im vergangenen Jahr Co-Trainer. „Mittlerweile habe ich mir mein berufliches Umfeld so eingerichtet, dass ich mir die Aufgabe zutraue“, sagt der Mutterstadter, der als Speditionskaufmann in Mannheim arbeitet.

Mit welchem Kader das neue Mundenheimer Trainerteam arbeiten wird, steht noch nicht endgültig fest. „Die Gespräche beginnen jetzt, nachdem wir Sicherheit auf der Trainerposition haben“, erklärte Treiber. „Bislang hat aber noch niemand signalisiert, dass er wechseln will“, ergänzte Schneider. Er geht daher davon aus, dass ihm in weiten Teilen die Spieler zur Verfügung stehen werden, die Andreas Reckenthäler in drei Jahren zu einer Spitzenmannschaft geformt hat. „Ich arbeite immer mit Drei-Jahres-Plänen“, erklärte der scheidende Coach. So habe er eine Mannschaft im Umbruch übernommen und auf Rang neun geführt. In der Vorsaison wollten die VTV zumindest noch Platz drei angreifen, was der Saisonabbruch verhinderte. In diesem Jahr wäre der Angriff auf die Spitzenposition mit einem möglichen Aufstieg in Liga drei das Ziel gewesen – was ebenfalls von Corona verhindert wurde. „Saisonübergreifend haben wir zuletzt 37:5 Punkte geholt. Ich glaube schon, dass sich das sehen lassen kann“, sagt Reckenthäler. „Es ist traurig, dass es jetzt so endet.“

Seinen Nachfolgern wünscht er viel Erfolg und mit genügend Abstand kann er sich auch eine Rückkehr auf die Trainerbank vorstellen. „Ich nehme mir jetzt erst einmal ein Jahr Handballpause und werde die Zeit nutzen, um bei verschiedenen Mannschaften zu hospitieren und dann sehen, was sich in einem Jahr ergibt.“

Kommentar

Richtig

Die Trennung zwischen Andreas Reckenthäler und den VTV Mundenheim kommt überraschend. Trotzdem haben alle Beteiligten alles richtig gemacht.

Sportlich gab es keinen Grund für eine Trennung. Im Gegenteil. Alles hatte dafür gesprochen die dreijährige erfolgreiche Zusammenarbeit weiter fortzusetzen. Zumal im jungen VTV-Kader noch einiges an Entwicklungspotenzial steckt. Trotzdem entschied sich Reckenthäler gegen eine Fortsetzung und hörte dabei auf die Alarmzeichen seines Körpers. Er konnte die tägliche Pendelei zur Arbeitsstelle in Karlsruhe nicht mehr mit dem Engagement verbinden, dass er von sich selbst als Trainer erwartet, ohne dabei die Familie zu sehr zu belasten. Es ehrt ihn, diese Entscheidung aus freien Stücken zu einem Zeitpunkt zu treffen, die dem Verein die maximale Entscheidungszeit ließ. Er war selbstverständlich der erste Ansprechpartner der TV-Verantwortlichen, die zwar bei Steffen Schneider vorgefühlt hatten, aber erst nach der Entscheidung des bisherigen Amtsinhabers aktiv wurden. Mit dem 31-jährigen Eigengewächs präsentierten die VTV den logischen Nachfolger, der nicht nur jede Menge Vereinsbindung vorweisen kann, sondern auch seit zwei Jahren dem Trainerstab angehört und eine Eingewöhnungsphase damit entfällt. Auch Schneider hat die richtige Entscheidung getroffen. Nicht etwa, weil er jetzt nach den Stationen TV Hochdorf und TV Heiligenstein bei seinem Heimatverein als Hauptverantwortlicher angekommen ist, sondern weil er nicht sofort zugriff und sich zunächst Gespräche über die künftige Ausrichtung auserbeten hat. Er machte damit von Anfang an die eigenen Ambitionen abseits des Stallgeruchs deutlich.