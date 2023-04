Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 46 Jahren wird in Niederfeld Akkordeon gespielt. Der ACL ist fester Bestandteil des Vereinslebens in der Gartenstadt. Doch seit Wochen ruht der Probebetrieb. Die Musiker üben zu Hause und der Dirigent gibt Tipps per Videokonferenz. Corona hat viele Pläne durcheinandergewirbelt – auch beim Vorsitzenden.

Das hätte sich Manfred Baudisch auch nicht träumen lassen. Der Vorsitzende des Ersten Akkordeonclubs LU-Niederfeld (ACL) war nach 22 Jahren im Amt davon ausgegangen, dass er bei der Mitgliederversammlung