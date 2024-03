Der in Ludwigshafen lebende Gitarrist und Singer-Songwriter Christoph Melzer ist am Donnerstag, 21. März, 20 Uhr, zu Gast bei der Blues Session im Kulturzentrum Das Haus in Ludwigshafen.

Bekannt ist er als Mitglied der Bands Tuxedo Club, Shebeen und The Wright Thing. In den frühen Nullerjahren feierte er als Sänger von Stadtranderholung Erfolge auf den Bühnen der Region, später spielte er in der Begleitband von Rolf Stahlhofen. In der Pandemie startete er einen eigenen Youtube-Kanal mit Gitarren-Tutorials. Außerdem arbeitet er als Dozent in der School of Music im Depot LU.

Die Elville Bluesband

Im Haus tritt Melzer gemeinsam mit der Elville Bluesband auf – in der bewährten Besetzung Tom Schaffert (Gitarre), Sam Sommer (Schlagzeug), Frowin Ickler (Bass) und Tom Karb (Hammond Orgel). Der Eintritt ist frei. Weitere Auftritt sind am Montag, 18. März, im Saal Löwer in Haßloch und am Mittwoch, 20. März, im Badehaisel in Wachenheim. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.