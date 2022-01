Die Ludwigshafener Stiftung Lebensblicke verleiht ihren diesjährigen Darmkrebs-Präventionspreis an zwei Heidelberger Wissenschaftler. Der Doktorand Rafael Cardoso sowie sein Doktorvater, Professor Hermann Brenner, erhalten die Auszeichnung für ihre Studie über den Einfluss unterschiedlicher Früherkennungsprogramme auf die Entwicklung der Darmkrebsinzidenz und -mortalität in verschiedenen Ländern. Beide Preisträger arbeiten im Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Der Preis wird laut Stiftung jährlich für eine herausragende wissenschaftliche Arbeit im Bereich der Darmkrebsvorsorge und -früherkennung vergeben. Er ist mit 4000 Euro dotiert.