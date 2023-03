Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 21 Jahre alte Innenverteidiger Daniel Fichtner hat sich einen Platz in den Geschichtsbüchern des ASV Fußgönheim gesichert. Mit seinem Siegtreffer zum 1:0 (0:0) gegen den TuS Hohenecken machte er in der Nachspielzeit den Verbleib der Fußgönheimer in der Fußball-Verbandsliga perfekt.

Daniel Fichtners Augen strahlten wie wohl zuletzt in Kindertagen an Weihnachten, als ein Lederball unter dem Christbaum lag. Haare und Trikot waren vollkommen durchnässt, weil ihn