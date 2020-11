Ab sofort werden am Klinikum Ludwigshafen alle externen Personen, Patienten sowie Besucher der beiden städtischen Alten- und Pflegeheime mittels Antigen-Schnelltest auf das Covid-19-Virus untersucht, bevor sie die jeweilige Einrichtung betreten. Mit dieser Regelung erweitert das Haus nach eigenen Angaben seine seit März bestehende Teststrategie und will damit die Sicherheit für Patienten und Mitarbeiter weiter erhöhen.

Wer als ambulanter oder stationärer Patient das 1000-Betten-Haus aufsucht, wird ab sofort in dem neu geschaffenen Testzelt direkt gegenüber vom Haupteingang mittels Nasen-Rachen-Abstrich einem Antigentest (POC-Test) unterzogen. Dieser Schnelltest liefert in weniger als 30 Minuten ein zuverlässiges Ergebnis über eine bestehende Corona-Infektion. „Antigentests bieten uns die Möglichkeit, mehr Tests in kürzerer Zeit durchzuführen. So können wir neben den stationären Patienten, die wir schon seit Mitte Juni alle regelhaft testen, nun auch die ambulanten Patienten vorab auf ein Risiko überprüfen“, erläutert Hans-Friedrich Günther als Geschäftsführer des Klinikums.

Ohne Voranmeldung

Die Testregelung gelte für alle Patienten, ambulant wie stationär, für Begleitpersonen (in medizinisch notwendigen Fällen) sowie für Besucher der beiden Alten- und Pflegeheime Haus Friesenheim und Dr. Hans-Bardens-Haus (Gartenstadt). Getestet werde im Testzelt gegenüber des Haupteingangs, eine Voranmeldung sei nicht erforderlich. Regelmäßig wiederkehrende Patienten in der Strahlenklinik und der Dialyseabteilung des Klinikums würden direkt vor Ort in den jeweiligen Bereichen getestet.

Mit dieser erweiterten Teststrategie orientiere sich das Klinikum an der Bundesverordnung, die seit Mitte Oktober Krankenhäuser und Pflegeheime zum großzügigen Testverhalten auffordert. Empfindliche Gruppen sollen dadurch noch besser geschützt und stationäre Kapazitäten geschont werden. Auch für pflegerisches und medizinisches Personal soll die flächendeckende Testung der Patienten die Sicherheit erhöhen.

Aktuell 40 Covid-19-Patienten

Aktuell werden im Klinikum 40 Covid-19-Patienten stationär betreut, elf davon intensivmedizinisch. Für das gesamte Haus gilt aufgrund der angespannten Infektionslage bis auf Weiteres ein Besucherstopp.