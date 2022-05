Der Corona-Inzidenzwert lag am Donnerstag in Ludwigshafen bei 195,3 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). Damit sinkt die Anzahl der vom Landesuntersuchungsamt registrierten Infektionen weiter. Im Mai haben sich die Werte im Vergleich zum Vormonat April nahezu halbiert. Im Rhein-Pfalz-Kreis ist diese Entwicklung ebenfalls zu beobachten – allerdings auf einem höheren Niveau: Dort wurde ein aktueller Inzidenzwert von 265,3 gemeldet. Seit Ausbruch der Pandemie vor zweieinhalb Jahren wurden in Ludwigshafen 51.627 Infektionen registriert, was rund 29 Prozent der Stadtbevölkerung entspricht. Im Landkreis sind es bisher 42.638 Fälle (rund 28 Prozent der Kreisbevölkerung).