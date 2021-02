Zum Ausklang der Woche hat sich der Trend wieder ansteigender Inzidenzwerte fortgesetzt. Laut den Daten des Landesuntersuchungsamts lag Ludwigshafen bei der Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Corona-Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) am Freitagnachmittag bei 60,4. Im Vergleich zum Vortag (52,8) ist das ein recht deutlicher Anstieg. Am Donnerstag lag Ludwigshafen nach längerer Zeit erstmals wieder über der 50er-Marke, ab der eine Kommune als Corona-Risikogebiet gilt. Die Behörden haben am Freitag für die Stadt 22 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Außerdem ist ein weiterer Mensch im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben – insgesamt nun 296 Tote. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es einen weiteren Todesfall. Seit Beginn der Pandemie sind hier 199 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Für den Kreis wurden seit Donnerstag 18 neue Infektionen gemeldet. Der Inzidenzwert ist hier nur leicht gestiegen und liegt nun bei 44,6 (Donnerstag: 41,4).