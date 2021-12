In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt bei 235,3 (242,8), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 193,9 (199,7). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,09 pro 100.000 Einwohner (3,36). In Rheinland-Pfalz gibt es laut Landesuntersuchungsamt aktuell 145 Verdachtsfälle und zehn bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante. Einen Verdachtsfall gibt es in Ludwigshafen, für den Rhein-Pfalz-Kreis werden fünf Verdachtsfälle gemeldet.

Das Impfzentrum Ludwigshafen bietet auch zwischen den Jahren für immobile Menschen Termine für Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus an. Personen, die aufgrund ihres bettlägerigen Zustands nicht in der Lage sind, einen Boostertermin in der Walzmühle wahrzunehmen, können sich laut Stadt unter der Telefonnummer 0621 504-7000 melden, um am 29. oder 30. Dezember einen Impftermin bei sich zu Hause zu vereinbaren. Spezielle Sonderimpfaktionen für Kinder sind im Impfzentrum in der Walzmühle vom 27. bis 30. Dezember vorgesehen. Die Terminvereinbarung muss über das Portal des Landes auf der Seite https://impftermin.rlp.de/ erfolgen.