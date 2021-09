Weil die neue Corona-Bekämpfungsordnung des Landes unterschiedliche Warnstufen vorsieht, sind neben der Sieben-Tage-Inzidenz jetzt auch die beiden Leitindikatoren „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ sowie „Anteil Intensivbetten“ relevant. Übersteigen zwei dieser drei Leitindikatoren bestimmte Schwellenwerte, wird die nächsthöhere Warnstufe ausgerufen – es können dann deutliche Einschränkungen für Personen gelten, die weder geimpft noch genesen sind.

Am Dienstag gab das Landesuntersuchungsamt die folgenden Werte bekannt: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen liegt bei 154,7 (Vortag: 179,4), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 68,5 (Vortag: 69,9) und in Frankenthal bei 102,6 (Vortag: 106,6). Die Hospitalisierungsinzidenz im „Versorgungsgebiet Rheinpfalz“ liegt bei 2,1. Unter diesem Wert versteht man die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – und zwar im Gebiet der Vorder- und Südpfalz. Reinlandpfalzweit sind 4,95 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt.

Aufgrund dieser am Dienstag angegebenen Werte befinden sich sowohl Ludwigshafen als auch der Rhein-Pfalz-Kreis in Stufe 1 des neu eingeführten Warnsystems. Innenveranstaltungen sind derzeit mit bis zu 250 nicht immunisierten Teilnehmern möglich, bei Veranstaltungen im Freien (mit festen Sitzplätzen) können bis zu 1000 nicht immunisierte Personen zugelassen werden. Unabhängig von den Warnstufen gilt für Nichtimmunisierte die Testpflicht.