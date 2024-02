Der ehemalige Ortsvorsteher der Gartenstadt, Klaus Schneider, feiert am 21. Februar seinen 80. Geburtstag. „Die CDU Ludwigshafen gratuliert ihm auf das Herzlichste. Wir wünschen ihm noch viele gute Jahre und sind ihm zu großem Dank für sein jahrzehntelanges Engagement verpflichtet“, erklären Torbjörn Kartes als Kreisvorsitzender und Peter Uebel als Kopf der Stadtratsfraktion.

Schneider ist seit 1974 CDU-Mitglied und führte 30 Jahre den Ortsverband Gartenstadt. Dem Stadtrat gehörte er von 1999 bis 2019 an. Seine Schwerpunkte waren dort die Mitgliedschaft im Haupt-, Bau-, Umwelt- und Partnerschaftsausschuss. Ebenfalls von 1999 bis 2019 war er Ortsvorsteher in der Gartenstadt.

Geboren am Rosenmontag des Jahres 1944 in Kaiserslautern, kam er als Dreijähriger nach Ludwigshafen, wo er zunächst in Mundenheim wohnte. Bereits mit neun Jahren zog er in die Gartenstadt und ist dort bis heute zu Hause.

45 Jahre Aniliner

45 Jahre lang war Schneider in der BASF als Chemielaborant tätig. Bei seinen Aktivitäten unterstützte den rührigen Kommunalpolitiker stets seine Ehefrau Roswitha. Der Vater zweier Kinder und Großvater von vier Enkelkindern interessiert sich für moderne Zeitgeschichte sowie das Erstellen von Videofilmen. Legendär sind bis heute seine Videofilme, die er auf den vielen Partnerschaftsreisen der Stadt erstellt hat.

„Insgesamt war Klaus Schneider über 40 Jahre kommunalpolitisch aktiv. In dieser Zeit hat er vor allem die Gartenstadt maßgeblich mitgestaltet und positiv verändert. Das Amt des Ortsvorstehers war ihm wie auf den Leib geschneidert. Es war und ist ihm stets eine Herzensangelegenheit, für die Bürger da zu sein“, so Kartes und Uebel. Seinen Geburtstag feiert der Jubilar im Kreise seiner Familie und Freunde in Ludwigshafen.