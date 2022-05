Das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Ludwigshafen bietet am Donnerstag, 2. Juni, eine kostenfreie digitale Veranstaltung mit der Einstellungsberatung der Bundespolizei für Schüler sowie junge Erwachsene an. Ab 15 Uhr zeigt ein Vortrag Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten auf. In der einstündigen Veranstaltung erhalten Teilnehmer Infos zu unterschiedlichen Laufbahnen, Zugangsvoraussetzungen, Bewerbungsverfahren und Karrieremöglichkeiten. Danach sind Fragen erlaubt. Anmelden kann man sich per E-Mail an Ludwigshafen.Biz@arbeitsagentur.de anmelden. Zugangsdaten gibt’s mit der Anmeldebestätigung. Mehr dazu im Netz: www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen.