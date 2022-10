188 Tage vor der Eröffnung der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim startet am 8. Oktober der Tageskartenvorverkauf. Gefeiert wird der Vorverkaufsstart an diesem Tag auf den Kapuzinerplanken unter anderem mit Bülent Ceylan. Ob bunte Pflanzen oder detailliertes U-Hallen Modell, ob Miniaturgondel oder übergroßen Spinelli-Geländeplan, die Innenstadt wird am kommenden Samstag zur Bühne für das bevorstehende Großereignis. In herbstlichem Ambiente gibt es anschauliche und ganz persönliche Einblicke auf die Blumenschauen, das Veranstaltungsprogramm für Groß und Klein und die spannenden Ausstellungsbeiträge auf den beiden Geländen Spinelli- und Luisenpark. Alle Tickets sind ab dann im Online-Ticketshop unter https://tickets.buga23.de/shop/103 erhältlich. Ein- und Zwei-Tagestickets sowie Dauerkarten gibt es an den Kassen am Haupteingang des Luisenparks, in der Tourist-Info am Willy-Brand-Platz (Bahnhofsvorplatz) und an der Mobilen Tourist-Info am Paradeplatz.