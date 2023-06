Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Brot ist in vielen Kulturen seit Jahrtausenden das wichtigste Grundnahrungsmittel. Am Backofen im Hack-Garten in Ludwigshafen haben sich jetzt Frauen getroffen, um darüber zu sprechen und gemeinsam auch zu backen.

„Ich habe mit zehn, zwölf Jahren angefangen, für die Familie zu backen“ erzählt Sultan Ückan, die ihre Rezepte mitgebracht hat. Börek soll es werden. Das sind gefüllte