„Komm weiter“ – unter diesem Motto laden die Agentur für Arbeit und das Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen am Dienstag, 23. April, von 10 bis 14 Uhr zur Bildungsmesse ins Kulturzentrum Das Haus in der Bahnhofstraße ein. Die Lern- und Arbeitswelten verändern sich und damit auch die Anforderungen an die Arbeitskräfte. Weiterbildung und Qualifizierung sind dabei wichtige Faktoren, um beruflich einzusteigen oder neu durchzustarten sowie am Ball zu bleiben. Wer sich beruflich weiterbilden oder einen Berufsabschluss nachholen möchte, sei bei der Bildungsmesse genau richtig, werben die Veranstalter weiter. Mehr als 30 regionale Bildungsträger informieren über ihr vielfältiges Angebot. Mitarbeiter der Arbeitsagentur und des Jobcenters sind ebenfalls vor Ort und stehen bei Fragen rund um die Themen Qualifizierung und Weiterbildung zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Interessierte können einfach vorbeikommen. Der Eintritt ist frei.