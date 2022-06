Im ganzen Bundesland dürfen sich die Bürger am Samstag auf zahlreiche Sportangebote beim zweiten rheinland-pfälzischen Bewegungstag freuen. Auch der Sportpark am Südwest-Stadion (Erich-Reimann-Straße), die angrenzenden Vereinsgelände und das Areal rund ums Maudacher Schloss verwandeln sich an diesem Tag in eine große Sport- und Bewegungsarena. Die Ludwigshafener Vereine und Organisationen haben sich hierzu einiges einfallen lassen und bieten zahlreiche kostenfreie Angebote – von Bogenschießen, Boule, Biathlon über Fußball, Inline-Skating, Slow-Jogging, Walking bis hin zu Yoga und Zumba. Los geht’s um 10 Uhr im Sportpark mit der Eröffnung durch Oberbürgermeisterin und Sportdezernentin Jutta Steinruck (SPD). Um 14.30 Uhr werden Staatssekretär Randolf Stich (Ministerium des Innern und für Sport) und Vertreter der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ in Ludwigshafen erwartet. Stich will bei den Bogenschützen des BSV und des RSC vorbeizuschauen und die Sportart testen. Infos im Netz: www.land-in-bewegung.rlp.de.