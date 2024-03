Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Betreutes Wohnen im „Rochus“: Die Firma A+F Haus will in der Bexbacher Straße eine Wohnanlage bauen, die bis 2026 bezugsfertig sein soll. Aus der direkten Nachbarschaft gebe es schon heute großen Zuspruch und viel Interesse an dem Großprojekt.

Das Gemeindezentrum der evangelischen Kirche in der Bexbacher Straße liegt verlassen. Weil es unter energetischen Gesichtspunkten nicht mehr zeitgemäß ist, soll es in diesem