Auch die Stadtratsfraktion der Freien Wählergruppe (FWG) hegt Sympathie für ein temporäres Alkohol- und Rauchverbot rund um den Berliner Platz. Da die Aufenthaltsqualität insbesondere an der Haltestelle für viele Bürger nicht nur an Wochenenden und in den Sommermonaten unerträglich sei, würde sie die angekündigten Verbotszeiten darüber hinaus ausdehnen. Nach Vorstellung der FWG sollte ein Alkohol- und Rauchverbot an der Haltestelle dauerhaft gelten und auch kontrolliert werden. In Mannheim gelte dies bereits, erinnert Fraktionssprecher Rainer Metz. Einen entsprechenden Antrag habe die FWG bereits im Juli 2023 im Hauptausschuss gestellt. Über ein wirksames Alkohol- und Rauchverbot hinaus könnte eine Begrünung des Platzes ein ansprechendes Ambiente schaffen.