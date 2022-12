Der Publikumsbeirat „Haus Rat“ des Kulturzentrums Das Haus lädt für Sonntag, 4. Dezember, 11 bis 13 Uhr, zu einem Benefizkonzert im Heinrich-Pesch-Haus (Frankenthaler Straße 229) ein – in Gedenken an die Opfer der Oggersheimer Bluttat vom 18. Oktober und zur Unterstütung der Angehörigen.

Am 18. Oktober verloren zwei junge Männer bei einem Gewaltverbrechen in Oggersheim ihr Leben, ein dritter Mann wurde schwer verletzt. „Wir möchten der Opfer gedenken und ihre Angehörigen unterstützen. Das von uns veranstaltete Konzert mit Klaviermusik der Konzertpianistin Ria Pelikan ist als Spendenaufruf gedacht. Die Spenden gehen an das von der Stadtverwaltung bereitgestellte Konto der Sparkasse Vorderpfalz“, kündigt „Haus Rat“ an. Für die Stadtspitze wird Beigeordneter Alexander Thewalt (parteilos) teilnehmen.

Im Anschluss an das Konzert besteht die Möglichkeit zum Gesprächsaustausch. Für Getränke ist gesorgt. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei, mit ausreichend Parkmöglichkeiten ausgestattet und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

Wer das Konzert nicht besuchen kann und trotzdem spenden möchte, kann dies unter folgender Bankverbindung tun: IBAN DE32 5455 0010 0193 9954 53, Verwendungszweck: Spendenkonto Oggersheim.