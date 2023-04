Das Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium in Edigheim lädt am Freitag, 14. April, ab 17.30 Uhr zu einem Benefizabend zugunsten der Opfer des schweren Erdbebens in der Türkei und in Syrien ein. Es gibt ein großes Büfett und gute Unterhaltung.

Als am 6. Februar zwei schwere Erdbeben die Südosttürkei und den Nordwesten Syriens erschütterten, war die Betroffenheit unter den Schülern des Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasiums (WHG) in Edigheim groß. Denn viele Kinder und Jugendliche in dem nördlichen Stadtteil haben Verwandte in der Krisenregion, berichten die Lehrerin Betül Güver und Referendar Leif Biehl. Sie wollten den vielen Menschen, die alles verloren haben, helfen. Schon zwei Wochen nach dem Unglück hatten die Schüler daher in einer Blitzaktion ein großes Kuchenbüfett an der Schule organisiert und mit dem Verkauf in den großen Pausen rund 1200 Euro eingenommen, erzählen Güver und Biehl. Bei einem Benefizabend am Freitag, den Betül und Biehl nun gemeinsam mit 40 Schülern auf die Beine stellen, soll die Spendensumme noch einmal deutlich wachsen.

Unter dem Motto „WHG – Wir Helfen Gemeinsam“ sollen am Freitagabend Spenden gesammelt und dann an die internationale Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ überwiesen werden, informieren die Organisatoren. Denn diese Helfer seien in der Türkei und in Syrien aktiv, daher habe die Gesamtschulkonferenz dafür gestimmt, das Geld dorthin zu spenden. Der Abend soll ganz im Zeichen der Solidarität stehen und wird zu größten Teilen von der Schülerschaft organisiert und über die Bühne gebracht.

Auch gemeinsames Fastenbrechen

Das Büfett mit vielfältigen Speisen wird gegen 17.30 Uhr eröffnet. Dann präsentieren Schüler aus allen Klassenstufen ab 18 Uhr und noch einmal ab 20 Uhr ein unterhaltsames Programm mit Musik, Comedy, Tanz und Gesang. Außerdem steht ein gemeinsames Fastenbrechen mit all denjenigen auf dem Programm, die sich im Fastenmonat Ramadan befinden. Wegen der begrenzten Kapazitäten in der Aula gibt es für jede Aufführung nur 150 kostenlose Tickets. Die Schule bittet um Anmeldung per E-Mail an tickets.benefizabend@gmail.com. Auch wer kein Ticket erhält, kann trotzdem an diesem Abend dazustoßen und die Spendenaktion unterstützen.

Spendenkonto

Verein der Freunde des WHG, DE45 5455 0010 0000 8520 20, Sparkasse Vorderpfalz. Alle Spenden und Einnahmen des Benefizabends werden an die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ gespendet.