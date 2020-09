Ein Fußgänger hat in der Heidelberger Altstadt am Sonntag einen Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer ausgelöst. Laut Polizei hatte der Unbekannte gegen 17 Uhr an der Kreuzung Am Hackteufel und Am Karlstor die Straße trotz Rotlicht überquert. Daraufhin habe ein 57-jähriger Motorradfahrer dem Fußgänger ausweichen müssen und sei in Folge dessen mit einem 58-jährigen Fahrradfahrer kollidiert. Dieser verletzte sich nach Angaben der Polizei bei dem Unfall leicht. Der Fußgänger habe sich in der Zwischenzeit unerlaubt vom Unfallort entfernt. Jetzt sucht die Polizei nach ihm.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fußgänger geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 zu melden.