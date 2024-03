Auf den Parkplatz am Mundenheimer Friedhof ist ein Baum gestürzt. Verletzt wurde niemand und auch kein Auto wurde beschädigt. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, stürzte der Baum um, weil er nur einseitig Wurzeln ausgebildet hatte und deshalb nicht mehr standsicher war. Der umgestürzte Baum wurde am Mittwochmorgen entdeckt. Mittlerweile haben ihn Mitarbeiter des Grünflächenamts zerkleinert und abtransportiert. Es ist wohl purer Zufall, dass nichts passiert ist. Laut Stadt fand die letzte Kontrolle dieses Baumes im September statt, bei der er einen sehr vitalen Eindruck gemacht habe. Den einseitigen Wuchs des Wurzelwerk hatte niemand entdeckt. „Dieser Mangel bestand unter Umständen schon bei der Pflanzung des Baumes vor mehreren Jahrzehnten“, meinte ein Stadtsprecher. Im Laufe der Jahre seien an dem Baum nur geringe Schäden festgestellt worden, die keinen Einfluss auf die Verkehrssicherheit des Baumes hatten. Alle Kontrollen werden dokumentiert, falls es nach Unfällen um Haftungsfragen geht. Rechtlich vorgeschrieben seien regelmäßige Sichtkontrollen. In Ludwigshafen wurde vor einigen Jahren im Hemshof eine Frau auf einer Parkbank von einem Pappelast erschlagen. Auch in anderen Städten sind Menschen durch Astbruch und umstürzende Bäume getötet worden.