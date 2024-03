Der Harmonika-Landesverband Rheinland-Pfalz hat auf seiner Mitgliederversammlung in Ludwigshafen sein Präsidium neu gewählt. Manfred Baudisch (Ludwigshafen) wurde als Vorsitzender und Präsident in seinem Amt bestätigt. Stellvertreter ist Ralf Bethke (Wilgartswiesen). Für den Bezirk Rhein ist Frank Rieck (Mutterstadt) verantwortlich. Der Landesverband hat seinen Sitz in Ludwigshafen und untergliedert sich in die vier Bezirke Rhein, Rheinland-Westerwald, Hunsrück-Eifel und Westpfalz. Er vereint derzeit 28 Harmonika- und Akkordeon-Vereine in Rheinland-Pfalz mit 42 Orchestern. Weitere Informationen im Internet unter www.dhv-rlp.de.