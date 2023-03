Wegen geplanten Wartungsarbeiten kann es ab 27. März bis Mitte der Woche zu Fackeltätigkeiten am Steamcracker der BASF in Ludwigshafen kommen, wie das Chemieunternehmen mitteilt. Überschüssige Gase würden über eine Fackel verbrannt, dabei könne es zu sichtbarem Feuerschein und Lärmemissionen kommen. Der Steamcracker spaltet unter Zusatz von Wasserdampf bei etwa 850 Grad Hitze Rohbenzin auf. Dabei entstehen unter anderem Ethylen und Propylen, beides unverzichtbare Grundprodukte für die Herstellung vieler BASF-Produkte in Ludwigshafen. Aus Ethylen und Propylen werden unter anderem Kunststoffe, Lacke, Waschrohstoffe und Pflanzenschutzmittel hergestellt.