„Helping Hands Hilfsfonds Ehrenamt“ heißt eine Corona-Hilfsaktion, mit der BASF gemeinnützige Institutionen in der Metropolregion Rhein-Neckar unterstützen will. Mit einem Gesamtbetrag von 150.000 Euro sollen Vereine aus allen Bereichen gefördert werden, die durch Corona in eine Notlage geraten sind. „Die Vereine und das Ehrenamt insgesamt spielen eine enorm wichtige Rolle für unsere Gesellschaft“, teilt Melanie Maas-Brunner, BASF-Standortleiterin Ludwigshafen in einer Presseerklärung mit.

Vorstand muss aus Ehrenamtlichen bestehen

Um Gelder aus dem Hilfsfonds-Ehrenamt zu erhalten, müsse glaubhaft dargelegt werden, dass die Bedürftigkeit durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde. Die Größe oder Ausrichtung des Vereins spiele dabei keine Rolle. Institutionen aus dem Sport seien genauso angesprochen wie Vereine aus den Bereichen Soziales, Bildung und Kultur. Voraussetzung: Der Vorstand muss aus ehrenamtlich tätigen Mitgliedern bestehen. Ausnahmsweise sei auch eine Doppelförderung möglich. Wenn etwa die gemeinnützige Institution bereits eine Förderung für ein konkretes Projekt von BASF erhalten habe.

Hilfe in Anspruch nehmen, können Vereine über die Aktion „Helping Hands Hilfsfonds Ehrenamt“ ab sofort und noch bis 25. Oktober. Ein Antragsformular kann auf der Internetseite www.basf.de/hilfsfonds ausgefüllt und per E-Mail an wirhelfen@basf.com geschickt werden. Oder per Post an BASF SE, Gesellschaftliches Engagement, ESM/KS, „Helping Hands Hilfsfonds Ehrenamt“, 67056 Ludwigshafen. Die Telefonnummern für Rückfragen: 0621/ 60-46422 oder 0621 60-20979.