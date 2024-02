Einen Kaffee trinken beim Bäcker an der Ecke oder einen Döner beim nächsten Imbiss gehört in vielen Fällen in Ludwigshafen vielleicht bald der Vergangenheit an. Das befürchtet die FWG-Stadtratsfraktion. Denn die Gaststättenabteilung der Stadtverwaltung wolle nach und nach die Rahmenbedingungen des Gaststättengesetzes und der Gaststättenverordnung umsetzten. „Dies bedeutet, dass kleinere Imbissstuben und Bäckereien ohne adäquate Gästetoiletten keinen Verzehr vor Ort mehr zulassen dürfen“, erklärt FWG-Sprecher Rainer Metz. Durch die Änderung dieser Gepflogenheiten, die jahrzehntelang problemlos möglich gewesen seien, gehe viel Lebensqualität verloren. „Es droht die Verödung von Geschäftsstraßen. Hinzu kommt, dass bereits viele kleinere Betriebe dadurch Existenzprobleme haben. Gerade in der jetzigen wirtschaftlich schwierigen Zeit ist dies ein falsches Signal“, so Metz. In der nächsten Sitzung des Stadtrats am 26. Februar wollen die Freien Wähler zum Thema nachhaken und etwa wissen, wie viele Betriebe insgesamt von einem „Verbot des Verzehrs in Imbissen ohne Toilette“ betroffen wären – oder bereits betroffen sind.