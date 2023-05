In der neuen SWR Porträt-Reihe „Back to the Roots“ für die ARD-Mediathek nehmen Prominente das Publikum mit in ihre Heimat. Der „Monnemer“ Comedian und selbst ernanntes „Muttersöhnchen“ Bülent Ceylan rockt heute die Comedybühnen. Großgeworden ist der Deutsch-Türke zwischen Gartenzwergen und Siedlungsbauten im Mannheimer Arbeiterviertel Waldhof. Seine Familie lebte zu sechst auf 66 Quadratmetern und bei seiner Rückkehr klingelt er spontan an seiner früheren Wohnung. In der Schule trifft er seine Deutschlehrerin, deren „schöne Füße“ ihn heute noch im Schlaf verfolgen. „Back to the Roots“ mit Bülent Ceylan ab 25. Mai in der ARD-Mediathek. Die Folge ist im SWR-Fernsehen zu sehen am Donnerstag, 8. Juni, 18.30 Uhr, und am Freitag, 7. Juli, ab 20.15 Uhr.