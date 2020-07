Die Bäckerei Görtz plant, in der ersten Septemberwoche eine Filiale am Ankerhof in der Innenstadt zu eröffnen. Das hat Geschäftsführer Peter Görtz mitgeteilt. Es geht um die Verkaufsfläche neben dem Eiscafé Vittoria zur Bismarck- und Wredestraße hin, die nach dem Auszug der Bäckerei Schall und der Metzgerei Hardt frei wurde. Laut Peter Görtz handelt es sich um ein 140 Quadratmeter großes Areal. „Wir öffnen die komplette Fassade und haben das Gebäude auf seine ursprüngliche Architektur zurückgebaut“, sagt Görtz. Die Bäckerei soll 40 Sitzplätze haben und eine Fensterfront zur Wredestraße. Zehn neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Für Görtz ist es die erste Filiale in der Innenstadt außerhalb eines Einkaufscenters. „Unsere Investition wird getragen von der Vision, dass sich das Umfeld in den kommenden Jahren positiv entwickelt“, sagt Görtz. Der Ankerhof liegt in direkter Nachbarschaft zum Berliner Platz und dem dort geplanten „Metropol“-Hochhaus.