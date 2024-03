Auf frischer Tat konnten Polizeibeamte einen Autoknacker in der Nacht auf Mittwoch ertappen. Als sie den 35-Jährigen kurz nach 1 Uhr in der Frankenthaler Straße (West) kontrollieren wollten, war er laut Polizei gerade dabei, die Türen mehrerer geparkter Fahrzeuge zu öffnen. Der Aufforderung, sich auszuweisen, kam der Mann nicht nach. Die Beamten hielten ihn daraufhin am Arm fest. Als er sich losreißen wollte, wurde er am Boden liegend gefesselt. Erst so gab der Mann seinen erheblichen Widerstand auf. Er und ein Beamter wurden bei dem Gerangel leicht verletzt. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten den Ausweis einer fremden Person.