Die Stadtverwaltung hat nach eigenen Angaben laufende Bauarbeiten am Außengelände der Grundschule Schillerschule in Oggersheim vorübergehend unterbrochen. Der Grund: Bei Arbeiten im Schulhof wurden Ende Januar menschliche Knochen gefunden. Der Fund soll im Zusammenhang mit dem ehemaligen Oggersheimer Friedhof stehen, der bis zum Jahr 1861/62 an der Stelle der heutigen Grundschule angelegt war. Vertreter der Landesarchäologie bei der Generaldirektion kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz aus Speyer waren vor Ort. Die Stadtverwaltung will die aufgefundenen 60 Gräber umbetten. Die Erweiterung der Grundschule und die Rückkehr der Schüler, die seit knapp einem Jahr in einem Ausweichquartier an der Gesamtschule Ernst Bloch untergebracht sind, verzögert sich damit um mindestens ein weiteres Jahr: Erst ab Sommer 2025 sollen die Kinder wieder in dem Gebäude an der Wormser Straße 17 lernen können. Nach ursprünglichen Plänen aus dem Jahr 2020 sollte bis Ende 2023 an der Grundschule ein dreigeschossiger Neubau mit Mensa, Klassen- und Ganztagsräumen entstehen, um das seit 2016 bestehende Provisorium der Ganztagsschule endlich zu beenden. Bis es tatsächlich soweit ist, könnten insgesamt zehn Jahre vergangen sein.