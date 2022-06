Am Samstag musste der Rettungsdienst gegen 17.20 Uhr im Hemshof einen Mann versorgen, der infolge einer Auseinandersetzung über Augenreizungen klagte. Laut Polizei gab der Mann an, dass er gegen 16.30 Uhr in der Kanalstraße aus einem schwarzen 3er BMW Cabrio mit einer Gaspistole beschossen worden sei. Vorausgegangen sei ein Streit des Opfers mit den drei männlichen und zirka 30 Jahre alten Insassen des BMW an der Kreuzung Frankenthaler Straße/Bürgermeister-Grünzweig-Straße. Hintergrund sei ein Vorgang im fließenden Straßenverkehr gewesen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963 2222 entgegen.