Dem TTC Oppau ist der Durchmarsch in die Oberliga gelungen: Dank eines Kantersiegs feiert die Meisterschaft bereits vorzeitig. Dem TTC Oggersheim fehlt ein Punkt zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde für die Regionalliga.

Bei den ersatzgeschwächten TTF Frankenthal II triumphierte der TTC Oppau eindrucksvoll mit einem 9:0-Erfolg. „Durch den hohen Sieg sind wir rechnerisch nicht mehr einzuholen, selbst wenn wir im letzten Spiel 0:9 verlieren und Edenkoben 9:0 gewinnt. Somit sind wir vorzeitig Meister der Verbandsoberliga“, sagt Heiko Kraushaar. Nach dem Aufstieg aus der Ersten Pfalzliga im vergangenen Jahr gelingt Oppau der direkte Durchmarsch in die Oberliga. „Es ist richtig geil, zweimal hintereinander Meister zu werden“, so der TTC-Kapitän. Sein Dank gilt auch den Fans, die das Team zum Auswärtsspiel begleitet hatten.

Nun stehen die Planungen für die kommende Spielzeit an. Dabei wird es spannend, in welcher Konstellation die Mannschaft in der Oberliga antreten wird. Denn statt bisher sechs Spielern, greifen in der höheren Spielklasse nur vier Akteure zum Schläger. „Das wird mich sehr viele Gespräche kosten in den nächsten Wochen“, erklärt Kraushaar, der neben seiner Rolle als Spieler auch Sportwart in Oppau ist.

Oggersheim muss warten

Trotz einer 4:6-Niederlage beim TTC Wirges fehlt dem TTC Oggersheim nur noch ein Punkt, um den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga zu sichern. Dieser berechtigt zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde in die Regionalliga. „Am Doppelspieltag kommendes Wochenende machen wir den Deckel drauf“, verspricht der TTC-Vorsitzende Lothar Mayer.

Dass es noch nicht zur vorzeitigen Qualifikation gereicht hat, lag unter anderem an einer Fußverletzung von Sascha Gemar, der deshalb nur im Doppel antrat. In den Einzeln wurde er von Nachwuchstalent Ludwig Niebes vertreten. „Wir wollten ihm die Möglichkeit bieten, mal etwas Oberligaluft zu schnuppern“, erläutert Mayer. Zwar gewann der 16-Jährige kein Match, holte sich aber dennoch ein Lob vom Vorsitzenden ab: „Er hat seine Sache insgesamt sehr gut gemacht.“