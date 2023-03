Für den SV Ruchheim stehen drei Heimspiele in Folge an: Im ersten empfängt die Elf am Sonntag, 15.30 Uhr, mit dem VfR Grünstadt einen Konkurrenten im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga Ost. Derweil plant der Verein für die nächste Saison.

Seit dem Amtsantritt von Trainer Michael Eisenhauer herrscht in Ruchheim Aufbruchstimmung. Dies schlug sich auch in den Ergebnissen der ersten drei unter ihm absolvierten Punktspiele nieder. Einem trotz zweimaligen Rückstandes erreichten 2:2 beim SV Phönix Schifferstadt folgte ein 1:0-Erfolg beim SV Gimbsheim. Und gegen den TuS Altleiningen führte der SVR in der wegen der schweren Verletzung eines Gästespielers abgebrochenen Partie mit 3:0. So ist die Begegnung inzwischen auch gewertet worden. Mit der 1:2-Niederlage vom vergangenen Sonntag beim Tabellenletzten SV Rülzheim schlossen die Südpfälzer jedoch zu den weiterhin den vorletzten Rang belegenden Ruchheimern wieder auf. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz wuchs erneut auf neun Punkte an.

Zu überhastet

„In Rülzheim kamen meine Spieler in der ersten Hälfte immer einen Schritt zu spät, waren zu überhastet. Es fehlte einfach die Durchschlagskraft. Deshalb lag wir zu Recht mit 0:2 in Rückstand. Nach der Pause haben wir aber an die guten Leistungen, die wir in Gimbsheim und gegen Altleiningen gezeigt haben, angeknüpft“, kommentierte Eisenhauer die Niederlage in der Südpfalz. Eine Schwächung sei auch gewesen, dass ihm der frühere Verbandsligaspieler Jan Gutermann gefehlt habe. Insgesamt sehe er die Entwicklung der Mannschaft seit seiner Amtsübernahme positiv: „Wir haben seitdem sieben unserer 26 Punkte geholt und sieben Tore geschossen. Das bestätigt unseren Aufwärtstrend.“

Dass der sportlich bereits gerettete Tabellenvierte TuS Altleiningen seine Mannschaft zum Saisonende abgemeldet hat und möglicherweise nicht die fünf, sondern nur die vier Tabellenletzten absteigen müssen, interessiert Eisenhauer indes nicht: „Wir konzentrieren uns auf unsere eigenen Spiele, die wir alle gewinnen wollen.“

Der nächste Gegner VfR Grünstadt sei stärker als dessen elfter Tabellenplatz aussage. „Ich habe Grünstadt am vergangenen Samstag beim 3:2-Sieg gegen Billigheim-Ingenheim beobachtet. Dieser Gegner hat viel Qualität“, sagt Ruchheims Trainer Micheal Eisenhauer.

Trainingslager gebucht

Losgelöst von der Tabellensituation laufen die Vorbereitungen für die kommende Saison auf vollen Touren. „Es gibt schon Spieler, die zur kommenden Saison zu uns kommen werden, egal, welcher Klasse wir dann angehören“, sagt Eisenhauer. Vom 7. bis 9. Juli sei in Edenkoben bereits ein Trainingslager für die Ruchheimer gebucht worden. Das zeige, dass trotz der sportlich prekären Situation alles in geordneten Bahnen verlaufe.