Ein 19-Jähriger ist laut Polizei am Mittwoch gegen 22.40 Uhr auf einem Parkplatz am Ebertpark (Friesenheim) von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden. Das meldeten das Opfer sowie ein 18-jähriger Zeuge am Donnerstag der Polizei. Die beiden jungen Männer hatten sich im Auto eines Freundes auf dem Parkplatz aufgehalten, auf dem sich auch der Täter sowie dessen Begleiter eingefunden hatten. Als der 19-Jährige sie ansprach, habe sich ein Streit entzündet, wobei sich der Unbekannte aggressiv und beleidigend verhalten habe. Dem 19-Jährigen hielt er ein Messer an den Hals. Danach fuhr er weg. Der 19-Jährige wurde nicht verletzt. Er beschreibt den Täter wie folgt: 19 bis 20 Jahre alt, kräftig, Bart, kurze braune Haare. Bei dem Beifahrer des Unbekannten soll es sich um einen 16- bis 17-Jährigen handeln. Dieser sei schlank und habe mittellanges, blondes Haar. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.