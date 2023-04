Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Talfahrt der HSG Friesenheim-Hochdorf in der Dritten Liga geht weiter. Nach der vierten Niederlage in Folge rückt die Aufstiegsrunde in weite Ferne. Dabei sollte gegen die SG Leutershausen ein Nationalspieler die Wende einleiten.

Kaum war der Abpfiff erfolgt, da ging Yessine Meddeb direkt zur Auswechselbank. Er versteckte seinen Kopf unter einem Handtuch. Der Junioren-Nationalspieler war frustriert, denn er hatte sich seine Premiere