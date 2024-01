Nach schwerer Demenzerkrankung ist Arnold Willibald am 9. Januar 92-jährig verstorben. Geboren in Taisersdorf in der Nähe des Bodensees, aufgewachsen auf einem Bauernhof, studierte er in Freiburg und Tübingen katholische Theologie und wurde zum Priester ordiniert. 1957 trat er eine Kaplanstelle in Mannheim-Neckarau an. 1962 wurde er Jugendpfarrer der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) mit Sitz in Mannheim. 1966 bis 1971 wurde er von der Bischofskonferenz als Bundeskaplan der CAJ in die Zentrale nach Essen berufen. Später kehrte als Arbeiterpriester nach Mannheim zurück, arbeitete als Müllwerker oder in Produktionsbetrieben. Seit 1975 lebte er in Ludwigshafen. Willibald war Gründer der Friedensinitiative Ludwigshafen, gewerkschaftlich aktiv, engagierte sich nach dem Rentenbeginn 1992 für den Schutz des Regenwalds und erhielt 2015 für sein Wirken die Bürgerschaftsmedaille der Stadt.