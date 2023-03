Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Unglaubliches bekamen die Zuschauer der Oberligapartie zwischen dem SV Morlautern und Arminia Ludwigshafen am Samstag geboten. Die bis zur 74. Minute mit 0:3 in Rückstand liegenden Arminen siegten am Ende mit 5:3.

Welch ein Auf und Ab der Gefühle erlebten die Morlauterer in diesem unfassbaren Spiel. Natürlich auch die Gäste, aber in umgekehrter Richtung. Sahen sie doch zuerst lange Zeit wie die sicheren