Der positive Trend der vergangenen Monate auf dem regionalen Arbeitsmarkt hat sich im November fortgesetzt. Das gilt laut der zuständigen Agentur für Arbeit auch für die Stadt Ludwigshafen.

Insgesamt waren demnach im Bereich der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, zu dem auch der Rhein-Pfalz-Kreis, Frankenthal und Speyer gehören, im gerade zu Ende gegangenen Monat 14.059 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 327 weniger als im Oktober und sogar 559 weniger als im November 2021. Im Bereich des Jobcenters Vorderpfalz-Ludwigshafen, das für die Betreuung von Empfängern von Hartz IV zuständig ist, fiel der Rückgang sogar noch deutlicher aus. Hier waren im November 8803 Menschen als arbeitslos registriert, und damit 308 weniger als im Oktober und 511 weniger als im November vor einem Jahr. Insgesamt ist die Arbeitslosenquote damit leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent gesunken.

Bezogen auf die Stadt waren hier im November 7538 Menschen arbeitslos gemeldet, 237 weniger als im Oktober und 564 weniger als im November des Vorjahrs. Während 1937 Frauen und Männer einen Job fanden, haben sich 1703 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote in Ludwigshafen sank damit um 0,3 Prozentpunkte auf 8,0 Prozent.

Qualifikation und Weiterbildung

„Der Arbeitsmarkt bleibt robust, verändert sich aber dennoch stetig. Transformation und Digitalisierung nehmen Einfluss auf Berufe, für die es dann neue Anforderungen zu erfüllen gilt“, sagt Daniel Lips als Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. Daher seien Qualifikation und Weiterbildung zwei bedeutende Mechanismen, um mit dem Arbeitsmarkt der Zukunft Schritt halten zu können. Die Agentur biete Arbeitslosen, aber auch Arbeitgebern und Beschäftigten verschiedene Fördermöglichkeiten und Unterstützungsangebote, „die man sich am besten in einem individuellen Beratungsgespräch aufzeigen lassen kann“, so Lips weiter. Arbeitgeber können sich zudem immer mittwochs um 11 Uhr in einem 30-minütigen digitalen Vortrag über die Fördervoraussetzungen bei der Qualifizierung ihrer Beschäftigten informieren. Eine Anmeldung dafür ist nicht notwendig, die Teilnahme ist im Netz unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/qualifizierung möglich.