Die steigenden Mieten in der Stadt haben Bauleiter Rainer Matschek (Hanno Koffler), seine schwangere Frau und Teenager-Tochter Doreen zum Umzug in ein außerhalb gelegenes, renovierungsbedürftiges Häuschen angeregt. Das Kind ist nicht angetan von seinem neuen Leben, bis es dem Nachbarmädchen Mara, einer Tochter reicher Eltern, begegnet. Ihre Freundschaft wird bald zum Spiel mit dem Feuer. Mara stachelt Doreen zu bösen Streichen an und verwickelt sie in einen Diebstahl. Unterdessen wird Rainer auf der Arbeit durch einen Pragmatiker ersetzt, der nur die Interessen der Investoren im Blick hat und das Bauprojekt skrupellos auf Profit ausrichtet. Als ein Kollege gefeuert werden soll, stellt sich Rainer gegen den neuen Vorgesetzten und wird zum Anführer des aufkeimenden Widerstands.

Spielzeiten

Dienstag, 14.9., 19.15 Uhr

Mittwoch, 15.9., 17.30 Uhr

Donnerstag, 16.9., 18.45 Uhr

Freitag, 17.9., 16.30 Uhr

Mittwoch, 8.9., 17 Uhr