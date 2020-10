Im Luisenpark haben die Arbeiten für die neue Parkmitte begonnen. Zwischen Pflanzenschauhaus und Kutzerweiher werden bis zum Jahresende Betriebshof, Überwinterungshalle, Volieren, Pinguingehege und Weinstube abgerissen und die Flächen freigeräumt. Anschließend wird durch das Verlegen neuer Versorgungsleitungen die Infrastruktur für den eigentlichen Neubau geschaffen, der im Frühsommer mit dem Aushub für die Unterwasserwelt in Höhe der Gondoletta-Anlegestelle an der Festhalle Baumhain beginnt. Bis zur Eröffnung der Bundesgartenschau am 14. April 2023 sollen in diesem ersten Bauabschnitt die neue Gastronomie am Pflanzenschauhaus, eine begehbare Freiflugvoliere mit 1300 Quadratmeter Grundfläche sowie das neue Pinguingehege fertiggestellt sein. Parallel dazu werden im Bestand die Seerosenbecken sowie das Pflanzenschauhaus saniert. Die Einschränkungen für die Besucher will die Parkleitung so gering wie möglich halten und von einem Aussichtspunkt gegenüber dem Baufeld Einblick in die Arbeiten geben.