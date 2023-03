Der aus dem Iran stammende Dramatiker und Autor Amir Gudarzi wird in der Spielzeit 2023/24 neuer Hausautor am Schauspiel des Nationaltheaters Mannheim. Wie die Pressestelle mitteilt, hat der Verein der Freunde und Förderer ab 2021 das jährliche Stipendium für die Hausautorinnen erhöht, von 6000 auf inzwischen 12.000 Euro und finanziert damit unter anderem, dass der Hausautor im Laufe der Spielzeit ein neues Stück fürs Nationaltheater schreiben wird.

„Wanderer zwischen Kontinenten“

„Amir Gudarzi ist ein Wanderer zwischen Kontinenten, Kulturen und Sprachen und ein genauer Beobachter der Widersprüche unserer Zeit“, stellt NTM-Schauspielintendant Christian Holtzhauer den Hausautoren vor. „In seinen Texten für das Theater verknüpft er poetisch und zugleich konkret individuelle Erfahrungen mit überlieferten Motiven aus vergangenen Epochen und politischen und ökonomischen Entwicklungen der Gegenwart. “

Amir Gudarzi wurde 1986 in Teheran, Iran geboren und graduierte an der damals einzigen Theaterschule des Landes. Später studierte er szenisches Schreiben in Teheran. Seit 2009 lebt er in seiner neuen Heimat Österreich, wo er Theater-, Film- und Medienwissenschaften studierte. Er wurde bereits mehrfach als Dramatiker ausgezeichnet, erhielt zahlreiche Förderpreise und Stipendien. Im August 2023 erscheint Amir Gudarzis Debütroman „Das Ende ist nah“ im dtv-Verlag.