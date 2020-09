Um für das Weihnachtsgeschäft personell gerüstet zu sein, sucht Amazon ab Oktober Unterstützung für sein Logistikzentrum in Frankenthal. Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Ludwigshafen lädt Amazon daher für Donnerstag zwischen 13 und 16 Uhr zum Bewerbertag in den Hack-Museumsgarten in der Ludwigshafener Innenstadt ein. Im idyllischen Gartenambiente können Interessierte mit den Amazon-Mitarbeitern ins Gespräch kommen und alles über den Bewerbungsprozess erfahren. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, so die Agentur für Arbeit. Wer Interesse an einem Job im Versandhandel hat, kann einfach vorbeikommen.