„Die Kittelschürze der Nation“ startet in einer schwarzen Lederjacke auf einem schweren Motorrad in eine neue Zukunft. Die saarländische Schauspielerin und Komikerin Alice Hoffmann hat „Torschlusspanik“ und gastierte mit ihrem gleichnamigen Programm in der ausverkauften Mannheimer Klapsmühl'.

Bis vor einem guten Vierteljahrhundert war sie „das Hilde“, die treu sorgende und sträflich einfältige Ehefrau an der Seite Gerd Dudenhöffers in der erfolgreichen