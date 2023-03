Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pläne für einen Aldi-Neubau mitten in Rheingönheim sorgen für kontroverse Diskussionen: Der TV Rheingönheim will einen Teil seines Vereinsgrundstücks an den Discounter verkaufen und mit dem Geld Sportanlagen modernisieren. Der Ortsbeirat sieht das kritisch und fordert mehr Transparenz und Beteiligung. Denn es geht auch um städtische Flächen und die Dorfentwicklung.

Im südlichsten Stadtteil Ludwigshafens, auf einem Teil des Geländes des TV Rheingönheim (TVR) in der Bürgermeister-Horlacher-Straße, soll ein neuer Aldi-Supermarkt