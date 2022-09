„Couragiert gegen Rassismus“: Zu einem Aktionstag unter diesem Titel lädt das Heinrich-Pesch-Haus (HPH) für Mittwoch, 5. Oktober, ein.

Veranstaltet wird er für Jugendliche ab 15 Jahren von 8 bis 14 Uhr in Kooperation mit dem Rat für Kriminalitätsverhütung in Ludwigshafen. Weitere Partner sind unter anderem das Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus, die Gewerkschaft DGB, die Landeszentrale für politische Bildung und das Innenministerium. Unter den am Aktionstag angebotenen Workshops können die Teilnehmer zwei auswählen und darin unter anderem üben, gegen Diskriminierung zu argumentieren, oder auch lernen, Fake News zu entlarven. „Democracy Gym – fit für die Demokratie“ und „Poetry for Diversity“ heißen zwei weitere Workshops, außerdem geht es um die rechtsextreme Szene in der Region sowie die Nicht-Diskriminierung von LSBTTIQ.

Unsere Workshops sind sehr praktisch ausgerichtet“, betont Kai Stenull, Bildungsreferent im Heinrich-Pesch-Haus. „Die Workshops sollen die Schülerinnen und Schüler motivieren, sich mit extremistischen und diskriminierenden Strukturen auseinanderzusetzen und eine kritische Haltung hierzu zu entwickeln“, ergänzt Verena von Hornhardt, Geschäftsführerin des „KrimiRats“. Als Überraschungsgast wird ein Handballspieler der Ludwigshafener Eulen erwartet, der sich an einer Gesprächsrunde zu couragiertem Verhalten beteiligt.

Anmeldung



Bis Freitag, 23. September per E-Mail an: anmeldung@hph.kirche.org oder auf https://heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen/couragiert2022. Die Teilnahme ist kostenlos.