Erneut ist das Bürgerbüro der AfD in der Ludwigshafener Innenstadt mit Farbe beschmiert worden. Nach Angaben der Partei ereignete sich die Sachbeschädigung in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Unter anderem wurden die Beleidigungen „Nazischwein“ und „Wichser“ auf den Rollladen des Büros in der Ludwigstraße gesprüht. Die AfD will deshalb Strafanzeige wegen Sachbeschädigung stellen. „Nach einem Farbanschlag und einer mutwilligen Zerstörung der Schaufensterscheibe geht der Terror gegen die AfD weiter. Der neue Farbanschlag war eindeutig politisch motiviert“, sagt der Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei, Timo Weber (42). Die AfD hatte im März das Bürgerbüro eröffnet. Dagegen hatten rund 50 Menschen am 10. März demonstriert – in einer nicht angemeldeten Versammlung. In der Nacht zum 5. April war es dann zu ersten Farbschmierereien gekommen und eine Scheibe eingeworfen worden. Die Partei hatte deshalb Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Frankenthal gestellt. Deren Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die AfD warf „bestimmten Gruppierungen in der Stadt“ vor, den demokratischen Diskurs verlassen zu haben und forderte von den im Stadtrat vertretenen Parteien ein „klare Bekenntnis zu einem demokratischen Miteinander.“