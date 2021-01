In einem ADAC-Monitor ist die subjektive Zufriedenheit der Einwohner und Pendler in 29 Städten mittlerer Größe erhoben worden. Ludwigshafen kommt dabei nach Angaben des Automobilclubs auf Platz 22. Befragt wurden Personen ab 18 Jahren, die in den Städten mobil sind. Alle vier Sektoren – Motorisierter Individualverkehr (MIV), Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Radverkehr und Fußgänger – wurden gleichwertig berücksichtigt. Abgefragt wurden 58 Aspekte der persönlichen Mobilität von Einwohnern und Pendlern. Die Fragen und Antworten bezogen sich auf die Monate August, September und Oktober im Corona-Jahr 2020. Bei der Mobilität mit dem Pkw liegt Ludwigshafen wie auch in der Gesamtbewertung auf Platz 22. Das Baustellenmanagement der Stadt, aber auch das Verhalten von Radfahrern und die Höhe der Parkgebühren tragen laut ADAC zur Unzufriedenheit der Autofahrer bei. Positiv bewertet werden die Wegweisung, die Beschilderung der Parkmöglichkeiten und die Schaltung der Ampelanlagen. Beim ÖPNV kommt die Stadt auf Platz 20, hier gibt es mehr Zufriedene als Unzufriedene. Beim Radfahren liegt die Stadt auf Platz 16 im Mittelfeld. Mit dem Zustand der Radwege kann Ludwigshafen jedoch nicht punkten. Bei der Bewertung der Mobilität als Fußgänger kommt die Stadt auf den vorletzten Platz 27. Kritisiert werden das Verhalten der Rad- wie auch der Autofahrer sowie die fehlenden Sitzmöglichkeiten an den Wegen. Das Gesamtergebnis der Umfrage ist im Netz unter www.adac.de/monitor abrufbar.